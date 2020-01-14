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Барселона подписала контракт с Сетьеном по странной схеме

14 января 09:31 787 Читати українською
Барселона подписала контракт с Сетьеном по странной схеме
Сетьен и Вальверде / Marca

Новый наставник Барселоны Кике Сетьен подписал контракт с клубом на достаточно интересных условиях.

Контракт Сетьена с Барселоной рассчитан до 2022 года по схеме 0,5+1+1, сообщает журналист ESPN Мойло Ренс в своем твиттере.

Барселона официально уволила Вальверде и назначила Сетьена

Каталонцы имеют право расторжения соглашения с Сетьеном после окончания каждого из этих сезонов. Таким образом, в случае увольнения летом 2020 года тренер, вероятно, не получит от Барселоны компенсацию.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов на Барселону ожидает встреча с Наполи.

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Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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