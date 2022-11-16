Каталонский клуб постарается доказать, что жестикуляция Роберта Левандовски была направлена в адрес Хави, а не главного арбитра.

Барселона намерена подать апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию форварда Роберта Левандовски. Об этом информирует Sport.es.

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Барселона считает, что поляк получил слишком суровое наказание, поскольку два матча дисквалификации Роберту накинули за проявление неуважения к арбитру. Под проявлением неуважения подразумевается жест Левандовски – форвард жестикулировал в адрес судьи Хесуса Хиля Мансано, когда покидал пределы поля.

Барселона постарается доказать, что на самом деле Левандовски жестикулировал в адрес главного тренера Хави. Тем самым "блаугранас" намерена скостить срок дисквалификации игрока до одного матча.

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