Каталонський клуб намагатиметься довести, що жестикуляція Роберта Лєвандовскі була спрямована ​​на адресу Хаві, а не головного арбітра.

Барселона має намір подати апеляцію на триматчеву дискваліфікацію форварда Роберта Лєвандовскі. Про це повідомляє Sport.es.

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Барселона вважає, що поляк отримав надто суворе покарання, оскільки два матчі дискваліфікації Роберту накинули за вияв неповаги до арбітра. Під виявом неповаги мається на увазі жест Лєвандовскі – форвард жестикулював на адресу судді Хесуса Хіля Мансано, коли залишав межі поля.

Барселона намагатиметься довести, що насправді Роберт жестикулював на адресу головного тренера Хаві. Тим самим "блаугранас" має намір скоротити термін дискваліфікації гравця до одного матчу.

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