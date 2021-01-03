У матчі 17-го туру Ла Ліги Уеска на виїзді поступилась команді Рональда Кумана. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Найгірша команда турнірної таблиці Ла Ліги приймала Барселону. Підопічні Мічела у поточному сезоні здобули лише одну перемогу і кожен наступний матч міг стати для них доленосним. Команда Кумана перед поєдинком посідала шосту сходинку Прімери і відставала від Атлетіко аж на 13 очок, однак попереду їх чекав довгий турнірний шлях, тому розбазарювати очки більше не входило у плани каталонців.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише на сьомій хвилині: Мартін Брейтвейт пропустив м'яч після прострілу з лівого флангу на Педрі, однак 18-річний півзахисник з метра влучив у голкіпера і втратив перший стовідсотковий шанс забити.

За мить чудову нагоду не реалізував Ліонель Мессі, пробивши зі зручної позиції в іншу від воріт сторону. Марнотратство моментів розізлило каталонців і вони, оточивши штрафний майданчик суперника, монотонно розхитували оборону Уески. Поодинокі контратаки господарів швидко захлинались.

На 19-й хвилині Усман Дембеле на швидкості протягнув м'яч з центра поля до володінь Альваро Фернандеса, відпасував на партнера і, отримавши сферу у відповідь, зльоту пробивав по центру. Круглий влучив в лице Хорхе Пулідо і вийшов на кутовий. Майже одразу Педрі змарнував другу стовідсоткову нагоду, з метра не влучивши головою у площину воріт – м'яч просвистів над поперечиною.

Зрештою, на 27-й хвилині Барселона забила: Мессі, позбувшись опіки, розкішним пасом знайшов де Йонга в районі одинадцятиметрової позначки і той в дотик ногою переправив м'яч у сітку. Таким чином, аргентинець гольовим пасом відсвяткував свій 500-й поєдинок у Ла Лізі.

Після забитого гола каталонці не зупинились, а продовжили створювати красу у штрафному майданчику суперника. Чого лише вартує комбінація з заблокованим ударом з розвороту від Брейтвейта!

На 40-й хвилині Мессі заробив небезпечний штрафний біля лінії карного майданчика суперника. Суперпостріл у дев'ятку від аргентинця і суперсейв голкіпера Уески, після якого сфера вийшла на кутовий. Майже одразу Ліонель вдруге пробивав зі стандарту – цього разу вище воріт.

Після відпочинку ситуація особливо не змінилась: "блаугранас" створювали момент за моментом, а суперник терпів і відбивався.

На 55-й хвилині Уесці вдалось вирватись у контратаку: Хав'єр Онтіверос протягнув м'яч через пів поля та замість того, аби віддати на Серхіо Гомеса, який перебував у зручнішій позиції, відпасував на ліво і атака поступово захлинулась. Дембеле у відповідь мало не подвоїв перевагу Барселони, влучивши у спину супернику. Не вдавалось забити і Мессі – сім ударів аргентинця ніяк не досягали цілі.

Непоганий шанс зрівняти у господарів був в середині другої сорокап'ятихвилинки: Рафаель Мір прорвався у штрафний майданчик Барси лівим флангом і, намагаючись виконати простріл, загнав себе майже до лінії воріт, де вдалось заробити лише кутовий. Саме після його подачі футболістам Уески не вистачило якоїсь миті аби забити – тер Штеген продемонстрував реакцію кішки і накрив собою сферу. Так само легко німець згодом впорався з дальнім пострілом Онтівероса.

Наприкінці матчу господарі активізувались і все частіше доходили до воріт суперника, проте безрезультатно – спроба удару головою від Сіндзі Окадзакі та постріл Хуана Карлоса не викликали занепокоєння у голкіпера Барселони.

Мінімальна перемога дозволила "блаугранас" набрати 28 очок і піднятись на 5 сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Уеска з 12 пунктами залишилась останньою.

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