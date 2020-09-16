Товарищеский матч

Барселона – Жирона – 3:1

Голы: Коутиньо, 21, Месси, 45, 51 – Сайс, 46

"Это был конфликт Месси с клубом": Куман развеял любые слухи о недоразумениях с аргентинцем

Подопечные Кумана прогнозируемо завладели инициативой с первых минут. Открыть счет удалось Коутиньо, а перед свистком на перерыв лидер "блаугранас" Лионель Месси впечатляющим ударом из-за пределов штрафной попал в девятку ворот соперника.

На старте второго тайма игроки Жироны сумели отквитать один мяч, но последнее слово все же было за испанским грандом. Лионель решил подчеркнуть свои серьезные намерения на новый сезон и отметился дублем.

Первый поединок в новом сезоне Ла Лиги Барселона проведёт 27 сентября против Вильярреала.

"Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы

Гол Месси: