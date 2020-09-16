Товариський матч

Барселона – Жирона – 3:1

Голи: Коутінью, 21, Мессі, 45, 51 – Сайс, 46

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Підопічні Кумана прогнозовано заволоділи ініціативою вже з перших хвилин. Відкрити рахунок вдалось Коутінью, а перед свистком на перерву лідер "блаугранас" Ліонель Мессі вражаючим ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дев'ятку воріт суперника.

На старті другого тайму гравці Жирони зуміли відквитати один м'яч, але останнє слово все ж було за іспанським грандом. Ліонель вирішив підкреслити свої серйозні наміри на новий сезон та відзначився дублем.

Перший поєдинок у новому сезоні Ла Ліги Барса проведе 27 вересня проти Вільяреала.

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Гол Мессі: