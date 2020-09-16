"Между нами все складывается довольно хорошо. В конце концов, это был конфликт Месси с клубом. С тех пор я несколько раз разговаривал с ним, и все было нормально, мы продолжаем работать.

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Говорить о новичках трудно. Сейчас мы готовимся к старту сезона, и я думаю, что мы начнем с тем набором игроков, который у нас есть", – резюмировал Куман в комментарии FOX Sports.

Напомним, Барселона начнет новый сезон 27 сентября домашним матчем против Вильярреала в чемпионате Испании.

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