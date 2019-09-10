Барселона планирует заработать более 1 млрд евро

Президент "блаугранас" убежден, что в этом сезоне каталонский клуб преодолеет свой финансовый максимум.

Доход Барселоны по итогам сезона 2019/20 превысит 1 млрд евро. Об этом в интервью клубному каналу Barca TV заявил президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу.

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"Мы представим бюджет на сезон 2019/20 с доходом около 1,060 млрд евро. У нас здоровая экономика, и мы сильный клуб. Тот факт, что финансовые институты обращаются к нам, чтобы предложить свои ресурсы, является четкой демонстрацией того, что мы солидные", – заявил Бартомеу.

Отметим, что цифра в 1 млрд евро дохода уже несколько лет является финансовой целью Барселоны, которую каталонский клуб планировал достичь и которая может покориться уже в этом сезоне.

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