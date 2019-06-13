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Бартомеу требует жесткого наказания для клубов, которые не соблюдают финансового фэйр-плей

19:23 56 Читати українською
Бартомеу требует жесткого наказания для клубов, которые не соблюдают финансового фэйр-плей
Жосеп-Мария Бартомеу / Marca

Главе Барселоны не нравится, что некоторые клубы тратят деньги, которые получили не за футбольные достижения.

Жосеп-Мария Бартомеу считает, что руководству ФИФА и УЕФА нужно более пристально следить за соблюдением правил финансового фэйр-плей.

"Для Барселоны поводом для гордости является то, что клуб с момента своего основания остался в руках болельщиков. Президент и совет, избранный на выборах, принимают масштабные решения, которые одобряются на собрании и, когда необходимо, на референдуме. Барса – демократический клуб, который придерживается уникальной модели. Наш клуб является аномалией в очень сложной и конкурентной среде.

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Я не устану настаивать на том, чтобы ФИФА и УЕФА требовали соблюдения правил, чтобы мы все конкурировали на равных условиях. На тех, кто не соблюдает финансовый фэйр-плей, должны накладываться жесткие санкции. Нечестно использовать ресурсы, не имеющие отношения к футболу.

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Барселона – это мультиспортивных клуб, пользующийся наибольшим спросом в мире. Весь наш доход поступает от спортивной индустрии. Но конкуренция с топ-клубами – задача, требующая больших усилий. В то же время, это заставляет нас быть более креативными и амбициозными", –цитирует слова главы "блаугранас" Mundo Deportivo.

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Теги
Испания ФИФА УЕФА Хосеп-Мария Бартомеу
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