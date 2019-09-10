Барселона планує заробити більше 1 млрд євро

Президент "блаугранас" переконаний, що цього сезону каталонський клуб подолає свій фінансовий максимум.

Дохід Барселони за підсумками сезону 2019/20 перевищить 1 мільярд євро. Про це в інтерв'ю клубному каналу Barca TV заявив президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу.

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"Ми представимо бюджет на сезон 2019/20 з доходом близько 1,060 млрд євро. У нас здорова економіка, і ми сильний клуб. Той факт, що фінансові інститути звертаються до нас, щоб запропонувати нам ресурси, є чіткою демонстрацією того, що ми солідні", – заявив Бартомеу.

Відзначимо, що цифра в 1 млрд євро доходу вже кілька років є фінансовою метою Барселони, якої каталонський клуб планував досягти і яка може підкоритися вже у цьому сезоні.

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