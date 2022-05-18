В поле зрения Барселоны попали фланговые защитники Челси Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта (при необходимости может также сыграть в центре), сообщает Фабрицио Романо.

Челси смирился с потерей футболиста, которого бесплатно хочет подписать Барселона

Алонсо настроен покинуть Лондон, но все будет зависеть от переговоров между клубами. У испанца контракт до конца следующего сезона, а Барселона не может себе позволить тратить большие деньги на трансферы.

Аспиликуэта в июне станет свободным агентом и уже имеет предложение от каталонцев, предлагающих сделку на два сезона. Однако Сезар не спешит и хочет сначала провести встречу с руководством Челси, которая будет иметь решающее значение для будущего футболиста.

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