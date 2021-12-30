Барселона має намір продовжити контракт про співпрацю з Рікардом Пучем до літа 2023 року, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Також каталонці взимку не відпустять 21-річного півзахисника в оренду, попри чутки про натягнуті відносини Рікарда з наставником "блаугранас" Рональдом Куманом. Раніше видання El Pais переконувало, що Пуч "зливав" інформацію з роздягальні Барси у ЗМІ, чим 21-річний гравець розгнівав тренера каталонців.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Пуч лише двічі виходив на поле.

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