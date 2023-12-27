Нападник Вітор Роке нарешті прибув у столицю Каталонії, щоб стати гравцем "кулес".

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Барселона ще вчора натякнула на приїзд новачка, опублікувавши відео тигра на стадіоні (прізвисько Роке – "Тігрінью").

What happens in Barcelona… pic.twitter.com/xkye8mco7V — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 26, 2023

Сьогодні 18-річний бразилець вперше одягнув амуніцію "блаугранас" і позував перед камерою. Повноцінна презентація очікується 3 січня.

Ahhh. This is where it's at. pic.twitter.com/kiHCZCRpil — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2023

Нагадаємо, трансфер Роке з Атлетіко Паранаенсе обійшовся Барселоні у 30 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. Каталонцям довелося докласти зусиль, щоб вписатися у фінансові рамки і привезти бразильця вже у січні. У минулому сезоні Тігрінью провів 45 матчів, оформивши 21 гол та 8 асистів.

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