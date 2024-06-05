Португальцы выступали за "блаугранс" в сезоне 2023/24 на правах аренды. Барселона вряд ли сможет выкупить и Жоау Фелиша, и Жоау Канселу, но бы хотела, чтобы оба продолжить играть за команду.

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"Мы хотим, чтобы они продолжали играть за нас в следующем сезоне. Деко работает над этим, и у нас есть новость: Флик считает, что Фелиш и Канселу могут быть важными игроками. Он уже думал о них, когда работал в Баварии. Я доволен мастерством Жоао Феликша", – цитирует президента "кулес" Жоана Лапорту football-espana.

Канселу имеет контракт до 2027 года с Манчестер Сити, а португальский вингер принадлежит Атлетико и имеет соглашение до 2029 года. Стоит заметить, что ранее испанская пресса сообщала, что Ганси Флик может избавиться от обоих игроков.

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