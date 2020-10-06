ПСЖ на своем сайте сообщил о переходе бразильца. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Клубы решили не разглашать финансовых подробностей сделки. Ранее Барселона якобы требовала за Рафинью 16 млн евро, но СМИ рапортируют о значительно более скромных условиях перехода в ПСЖ. Французский гранд подписал хавбека бесплатно и может заплатить 3 млн бонусов за результативность бразильца. Также Барселона получит 35% из возможной следующей продажи 27-летнего игрока.

Добавим, что прошлый сезон Рафинья провел за Сельту на правах аренды – 33 матча, 4 гола и 2 ассиста во всех турнирах.

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