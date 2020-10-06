ПСЖ на своєму сайті повідомив про перехід бразильця. Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

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Клуби вирішили не розголошувати фінансових подробиць угоди. Раніше Барселона нібито вимагала за Рафінью 16 млн євро, але ЗМІ звітують про значно скромніші умови переходу в ПСЖ. Французький гранд підписав хавбека безкоштовно і може заплатити 3 млн бонусів за результативність бразильця. Також Барселона отримає 35% з можливого наступного продажу 27-річного гравця.

Додамо, що минулий сезон Рафінья провів за Сельту на правах оренди – 33 матчі, 4 голи та 2 асисти у всіх турнірах.

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