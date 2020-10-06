Тодибо будет играть за Бенфику

20-летний центрбэк перебрался в Бенфику в последние часы трансферного окна, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

"Орлы" договорились с Барсой об аренде Тодибо на 2 года. "Блаугранас" получат 2 млн евро. Кроме этого, в соглашении прописана не обязательно опция выкупа за 20 миллионов.

Отметим, что молодой француз не входил в планы Рональда Кумана. Вторую часть сезона 2019/20 воспитанник Ренна провел в составе Шальке на правах аренды.

Трансфер Тодибо в Бенфику организовал один из самых влиятельных агентов планеты Жорже Мендеш, информирует журналист Mundo Deportivo Пако Агилар.

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