Форвард Лиона Мемфис Депай, скорее всего, не станет игроком Барселоны в зимнее трансферное окно.

Барселона сомневается в необходимости трансфера нового игрока атаки из-за успешных выступлений Брейтуэйта и Педри, а также будущих возвращений Дембеле и Фати после травм.

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По информации Sport.es, Депай может присоединиться к каталонцам только в случае продажи другого игрока атаки. Однако, Барселона имеет в приоритете усиление других позиций – в частности, центрального защитника.

К слову, голландец провел 17 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста.

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