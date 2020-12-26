Форвард Ліона Мемфіс Депай, скоріш за все, не стане гравцем Барселони у зимове трансферне вікно.

Барселона сумнівається у необхідності трансферу нового гравця атаки через успішні виступи Брейтвейта та Педрі, а також майбутнє повернення Дембеле та Фаті після травм.

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За інформацією Sport.es, Депай може приєднатись до каталонців лише у випадку продажу іншого гравця атаки. Однак, Барселона має в пріоритеті підсилення інших позицій – зокрема, центрального оборонця.

До слова, нідерландець провів 17 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 8 голів та 4 асисти.

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