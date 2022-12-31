Каталонське дербі носить статус принципового, але безпосередньо футболу це давно не стосується. Аж занадто нерівне співвідношення сил. До сьогодні Еспаньйол не привозив очок з Камп Ноу понад 13 років. Остання перемога "папуг" була 5 років тому. Сталося це в Кубку Іспанії, але навіть тоді Барса пройшла далі за підсумками двох матчів.

Сьогодні у "синьо-гранатових" була додаткова мотивація. Адже напередодні Реал не без скандалу зумів перемогти і ситуативно відібрати лідерство. Підопічним Хаві знадобилося лише 7 хвилин, аби це змінити. Гаві заробив кутовий, після якого відзначився Алонсо. Це дебютний гол для 32-річного іспанця в рамках Ла Ліги. Маркос, до речі, кілька днів тому святкував уродини, тож зробив собі хороший подарунок.

У першому таймі господарі поля володіли беззаперечною перевагою і повинні були збільшувати рахунок. Дуже близьким до дубля був Алонсо, кілька моментів втратив Гаві. А от Лєвандовскі був не дуже помітним. Роберт взагалі не мав грати у цьому матчі, але Барсі вдалося оскаржити дискваліфікацію поляка. По перерві ситуація на полі не змінилася. Господарі продовжували створювати і тринькати моменти. Навіть зміна майже всього атакувального тризуба не дуже допомогла.

Восьма десятихвилинка матчу стала хаосом. Спочатку Еспаньйол несподівано відігрався. Маркос Алонсо ненароком сфолив проти Хоселу в межах штрафного. Сам постраждалий взявся виконувати покарання і зробив це дуже переконливо. Після цього спалахнули пристрасті. Жовті картки посипалися зливою. Максимально безглуздо вчинив Жорді Альба, який отримав два попередження за розмови. Проте Еспаньйол володів чисельною більшістю зовсім трішки. Соуза фолом зірвав перспективну атаку і також отримав другий "гірчичник".

Часу, щоб вирвати перемогу, залишалося вдосталь. У лютому Барса змогла врятуватися від поразки на виїзді в компенсований час. Сьогодні ж Лаос додав аж 9 хвилин. Цілком виправдано. Лєвандовскі, вочевидь, буде себе картати за невикористані шанси. Нібито Роберт відбув ту дискваліфікацію на полі. А більше ніхто не зумів стати рятівником Барселони.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Це означає, що Еспаньйол вперше за 13 років набрав очки на Камп Ноу. Підопічні Хаві не змогли повернути собі перше місце, лишень наздогнавши Реал за очками.