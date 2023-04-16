Хетафе сдержал Барселону (0:0) в рамках 29 тура Примеры. Каталонцы третий раз подряд уходят с поля без гола.

Барселона сформировала комфортный отрыв на вершине Примеры и доигрывает чемпионат без особой мотивации. В предыдущем туре команда Хави отдала очко Цыганкову, а сегодня не смогла переиграть Хетафе.

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Каталонцы играли очень лениво и за весь первый тайм создали один момент. Рафинья получил шикарную позицию, но пробил в штангу. Вышедший на фланге атаки Бальде успел на добивание и также попал в ту штангу.

Левандовски нанес несколько неплохих ударов головой, Рафинья пристреливался издалека – все напрасно. Гости могли даже проиграть, если бы Майораль на 88-й минуте лучше завершил перспективную контратаку.

В итоге ничья. Барса во второй раз подряд сыграла 0:0, но имеет 9 пунктов преимущества над Реалом. Если учесть кубковое фиаско в Класико (0:4), то "блаугранас" уже 4,5 часа не забивают.