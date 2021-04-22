Суперлига все же может ускорить радикальные изменения в европейском футболе.

УЕФА ищет компромисс, чтобы окончательно успокоить клубы-мятежники. Более ранняя смена формата Лиги чемпионов – один из вариантов, сообщает AS.

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Реформация турнира должна была начинаться в сезоне 2024/25, однако ведущие клубы стремятся ускорить процесс. В идеале – со следующего сезона. Большее количество топ-матчей, дополнительные доходы – именно этими целями руководствовались Флорентино Перес и компания перед созданием Суперлиги.

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Впрочем, есть два серьезные препятствия. Новая модель предполагает большее количество команд и поединков, поэтому УЕФА пришлось бы договариваться с трансляторами снова (есть действующий контракт до 2024 года). Также не следует забывать о четырех дополнительных путевках в групповую стадию. Клубы проводили текущий сезон с прицелом на старое распределение мест, не надеясь получить новые возможности настолько скоро.

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