"Блаугранас" не собираются отпускать бразильца во время зимнего трансферного окна, утверждает журналист ESPN Самуэль Марсден.

Барселона зимой хочет попрощаться с тремя игроками

Коутинью не слишком впечатляет после возвращения из аренды в Баварии – 11 матчей, 2 гола и 2 ассиста. Посредственная игра хавбека породила новые слухи о его уходе из Барселоны, но каталонцы подождут до лета. Сам Филиппе хочет остаться на Камп Ноу, чтобы доказать свою конкурентоспособность.

Напомним, два года назад Барселона заплатила Ливерпулю за бразильца 145 млн с бонусами.

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