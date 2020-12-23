"Блаугранас" не збираються відпускати бразильця під час зимового трансферного вікна, стверджує журналіст ESPN Самуель Марсден.

Барселона взимку хоче попрощатись з трьома гравцями

Коутінью не надто вражає після повернення з оренди в Баварії – 11 матчів, 2 голи і 2 асисти. Посередня гра хавбека породила нові чутки про його відхід з Барселони, але каталонці почекають до літа. Сам Філіппе хоче залишитися на Камп Ноу, щоб довести свою конкурентоспроможність.

Нагадаємо, два роки тому Барселона заплатила Ліверпулю за бразильця 145 млн з бонусами.

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