Барселона зимой хочет попрощаться с тремя игроками
21:16 - Читати українською
Каталонцы хотят улучшить свое финансовое положение будущими трансферами.
Сразу трое игроков Барселоны попали в список клуба на выход, среди них – защитник Фирпо Хуниор и хавбека Карлес Аленья и Рикард Пуч, сообщает Marca.
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На Фирпо охотится Наполи, который хочет арендовать доминиканца до конца сезона с возможностью последующего выкупа. В услугах Аленьи заинтересован Хетафе.
В лагере каталонцев пока не замечали явных претнедентив на Пуча, но главный тренер Рональд Куман уже не рассчитывает 21-летнего испанца в дальнейшем.
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