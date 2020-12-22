Сразу трое игроков Барселоны попали в список клуба на выход, среди них – защитник Фирпо Хуниор и хавбека Карлес Аленья и Рикард Пуч, сообщает Marca.

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На Фирпо охотится Наполи, который хочет арендовать доминиканца до конца сезона с возможностью последующего выкупа. В услугах Аленьи заинтересован Хетафе.

В лагере каталонцев пока не замечали явных претнедентив на Пуча, но главный тренер Рональд Куман уже не рассчитывает 21-летнего испанца в дальнейшем.

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