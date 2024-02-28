Хаві оголосив в кінці січня, що покине "блаугранас" після завершення сезону. Спортивний директор Барселони Деку та президент Жоан Лапорта вже сформували остаточний список кандидатів.

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Як повідомляє Sport.es, у фінальному списку чотири імені: екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, Томас Тухель, Юліан Нагельсманн та Хансі Флік. Деку запланував провести перемовини з усіма кандидатами, щоб вибрати найкращий варіант. Керівництво Барселони планує зробити вибір до кінця березня, оскільки хоче одразу перейти до планування наступного сезону.

Нагадаємо, "блаугранас" наразі перебувають на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 57 балами.

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