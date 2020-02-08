Экс-динамовец Лукас Перес прокомментировал интерес со стороны Барселоны и назвал свою приблизительную цену

Форвард Алавеса Лукас Перес поделился мыслями относительно возможного перехода в Барселону.

"Мне просто сообщили об этом. Я ничего не знаю об этом, я просто думаю о Алавес. Перейду ли в Барселону? Если появится хорошее предложение, и Алавес заинтересован и будет возможность заработать деньги, то почему нет?" – поделился Перес в комментарии Mundo Deportivo.

Экс-динамовец Лукас Перес стал приоритетным вариантом для Барселоны, – AS

Также нападающий возразил, что его клаусула составляет 25 млн евро – на самом деле сумма меньше 20 млн. Mundo Deportivo добавляет из собственных источников, что прописанная сумма выкупа – 15 млн евро.

В сезоне 2019/20 Лукас Перес сыграл за Алавес 21 матч, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста. Его контракт действует до 30 июня 2022, а в команде он выступает с лета 2019-го, перейдя из Вест Хэма.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно