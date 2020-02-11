Барселона визначилась з форвардом – гравця спробують підписати до кінця тижня

Схоже, чутки про нового нападника каталонського клубу будуть розвіяні вже за кілька днів.

Барселона вже веде перемовини з Реал Сосьєдадом щодо підписання нападника Вілліана Хосе, повідомляє Marca.

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Саме 28-річний бразилець став пріоритетною ціллю для каталонців, після травм Дембеле та Суареса. Сосьєдад вимагає 70 млн євро за свого виконавця, Барса намагається торгуватись. Очікується, що клуби закриють угоду вже до кінця тижня. Варто відзначити, що у 2014-му Вілліан на правах оренди виступав за мадридський Реал.

В поточнму сезоні Прімери Хосе провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами.

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