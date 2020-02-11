toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ДИНАМО - БАТЕ

Барселона визначилась з форвардом – гравця спробують підписати до кінця тижня

10:25 1202 Читать на русском
Барселона визначилась з форвардом – гравця спробують підписати до кінця тижня
Вілліан Хосе / Фото Marca

Схоже, чутки про нового нападника каталонського клубу будуть розвіяні вже за кілька днів.

Барселона вже веде перемовини з Реал Сосьєдадом щодо підписання нападника Вілліана Хосе, повідомляє Marca.

Екс-динамівець Лукас Перес прокоментував інтерес від Барселони та озвучив свою приблизну ціну

Саме 28-річний бразилець став пріоритетною ціллю для каталонців, після травм Дембеле та Суареса. Сосьєдад вимагає 70 млн євро за свого виконавця, Барса намагається торгуватись. Очікується, що клуби закриють угоду вже до кінця тижня. Варто відзначити, що у 2014-му Вілліан на правах оренди виступав за мадридський Реал.

В поточнму сезоні Прімери Хосе провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно

blog_ava
Палкін відреагував на пости Тайсона в соцмережах – керівник Шахтаря назвав умову, за якої клуб відпустить бразильця
08:51
3127
Теги
Трансфери Барселона Барселона Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Вілліан Хосе Вілліан Хосе Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
3
хв
Динамо
16:00
БАТЕ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук