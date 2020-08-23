Барселона определилась с двумя приоритетными трансферами на выход – клуб хочет избавиться от старожилов

Каталонский клуб выбрал приоритетом продажу двух ветеранов – Луиса Суареса и Ивана Ракитича, информирует Marca.

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Новый тренер "блаугранас" Рональд Куман надеется омолодить состав, поэтому 33-летний уругваец и 32-летний хорват в его планы не входят. У игроков уже есть предложения от своих бывших клубов. Аякс якобы готов отдать 15 млн евро за Суареса, а Севилья с радостью вернет Ракитича, который в свое время был капитаном андалусийцев. Источник добавляет, что Барселона выслушает предложения и по Пике и Альбе, однако их продажа выглядит менее вероятно.

Напомним, Луис Суарес и Иван Ракитич защищают цвета каталонцев с 2014 года. Контракты обоих игроков рассчитаны еще на один сезон.

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