"Если меня хотят продать, пусть скажут об этом лично": Суарес - о возможном уходе из Барселоны

Напомним, на днях в испанских СМИ появилась информация о возможном уходе Луиса Суареса из Барселоны. Новоиспеченный главный тренер "блаугранас" Рональд Куман якобы не видит 33-летнего уругвайца в обновленной команде и готов расстаться с бомбардиром, который является третьим лучшим снайпером в истории Барсы.

Суарес неоднозначно отреагировал на слухи о своем возможном уходе из Барселоны

"Забивать голы – этого недостаточно в Барселоне. Конечно, я слышал о некоторых именах игроков, которые могут уйти из клуба, но пока со мной никто не разговаривал. Если клуб хочет в дальнейшем обходиться без меня, то было бы хорошо, чтобы мне сказали об этом лично, а не через прессу. Я провел в Барселоне 6 лет – этого достаточно, чтобы сказать мне свое мнение. Безусловно, мой приоритет – остаться в Барсе, но если со мной захотят попрощаться, то я приму это.

Также я согласен быть запасным, ведь приму любую роль от нового тренера. Хотя считаю, что могу еще принести пользу команде. С Рональдом Куманом я еще не разговаривал.

Мы все несем ответственность за то, что случилось в Лиссабоне (2:8 от Баварии – прим.). Это был один из тех дней, когда что-то пошло не так. Мы не знали, как исправить ситуацию. Возможно, где-то свою роль сыграл необычный формат ЛЧ, но это не может быть оправданием", – цитирует Суареса El Pais.

Заметим, уругваец выступает за Барселону с 2014 года. В сезоне 2019/20 Луис забил 21 гол в 36 матчах всех турниров. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

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