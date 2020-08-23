Барселона визначилася з двома пріоритетними трансферами на вихід – клуб хоче позбутися старожилів

Каталонський клуб обрав пріоритетом продаж двох ветеранів – Луїса Суареса та Івана Ракітіча, інформує Marca.

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Новий тренер "блаугранас" Рональд Куман сподівається омолодити склад, тому 33-річний уругваєць і 32-річний хорват в його плани не входять. У гравців вже є пропозиції від своїх колишніх клубів. Аякс нібито готовий віддати 15 млн євро за Суареса, а Севілья з радістю поверне Ракітіча, який свого часу був капітаном андалусійців. Джерело додає, що Барселона вислухає пропозиції і щодо Піке та Альби, однак їхній продаж виглядає менш імовірно.

Нагадаємо, Луїс Суарес та Іван Ракітіч захищають кольори каталонців з 2014 року. Контракти обох гравців розраховані ще на один сезон.

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