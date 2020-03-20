toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ

Барселона определилась с будущим Сетьена

14:54 203 Читати українською
Барселона определилась с будущим Сетьена
Кике Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен узнал о решении боссов каталонского клуба относительно своего будущего во главе команды.

Руководство Барселоны полностью доверяет Кике Сетьену и планирует продолжить сотрудничество со специалистом, сообщает Sport.es.

Барселона планирует снизить зарплаты из-за коронавируса

По информации издания, клуб уже начал вести переговоры с наставником о планах на будущее, а также о том, каких игроков Сетьен хотел бы видеть в своем составе. Кроме того, боссы довольны тем, что Кике привнес гармонию в раздевалку Барселоны после своего прихода.

Напомним, Сетьен возглавил каталонцев в января 2020 года после увольнения Вальверде. Сейчас "блаугранас" занимают первое место в чемпионате Испании.

"Проводить матч Аталанта – Валенсия было безумием!": когда футбол вернется в Европу – неутешительный прогноз

blog_ava
Наставник Зенита пригрозил Ракицкому и Ко большими проблемами за нарушение карантина
07:30
606
Теги
Барселона Барселона Испания Кике Сетьен Кике Сетьен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Лацио
21:45
Фиорентина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук