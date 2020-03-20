Барселона определилась с будущим Сетьена

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен узнал о решении боссов каталонского клуба относительно своего будущего во главе команды.

Руководство Барселоны полностью доверяет Кике Сетьену и планирует продолжить сотрудничество со специалистом, сообщает Sport.es.

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По информации издания, клуб уже начал вести переговоры с наставником о планах на будущее, а также о том, каких игроков Сетьен хотел бы видеть в своем составе. Кроме того, боссы довольны тем, что Кике привнес гармонию в раздевалку Барселоны после своего прихода.

Напомним, Сетьен возглавил каталонцев в января 2020 года после увольнения Вальверде. Сейчас "блаугранас" занимают первое место в чемпионате Испании.

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