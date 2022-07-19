Несколько дней назад клубам удалось достигнуть согласия по переходу. Бавария отпустила Левандовски в расположение Барселоны для прохождения медосмотра и подписания контракта. Соглашение рассчитано на 4 сезона, сообщает пресс-служба каталонцев.

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"Сине-гранатовые" традиционно прописали огромную клаусулу – 500 миллионов евро. Также Барселона официально рассекретила сумму трансфера. Бавария гарантированно получит 45 миллионов, а еще 5 миллионов прописаны в бонусном фонде.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22).

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