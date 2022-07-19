Кілька днів тому клубам вдалося досягти згоди щодо переходу. Баварія відпустила Лєвандовскі у розташування Барселони для проходження медогляду та підписання контракту. Угода розрахована на 4 сезони, повідомляє прес-служба каталонців.

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"Синьо-гранатові" традиційно прописали величезну клаусулу – 500 мільйонів євро. Також Барселона офіційно розсекретила суму трансферу. Баварія гарантовано отримає 45 мільйонів, а ще 5 млн прописані в бонусному фонді.

Нагадаємо, Лєвандовскі перейшов у Баварію вільним агентом із Борусії Д в 2014 році. У Мюнхені поляк виграв 8 чемпіонських титулів Бундесліги, три кубки Німеччини та Лігу чемпіонів 2019/20. У футболці Баварії Роберт зіграв 374 матчі, забив 344 голи (з них 50 – в сезоні 2021/22).

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