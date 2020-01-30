Барселона договорилась о трансфере "нового Роналду"

В лагере Барселоне расширили поиски потенциальной замены Луису Суаресу до чемпионата Португалии.

Барселона забронировала у Браги первоочередное право выкупа нападающего Франсиску Тринкау, сообщает Sport.es.

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Каталонцы смогут уже летом подписать 20-летнего португальского таланта, которого на родине уже назвают "новым Роналду". Брага выставила ценник на игрока в 20 млн евро. Также в услугах Франсиску заинтересован Ювентус, который предлагает за футболиста 15 млн.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Тринкау провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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