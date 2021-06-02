22-летний бразилец вернется на Камп Ноу, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона объявила о переходе Гарсии – каталонцы установили впечатляющую клаусулу

Барса активировала опцию обратного выкупа Эмерсона. Два года назад каталонцы заплатили Атлетико Минейро 12 млн евро за фулбека и вскоре отдали его в Бетис за 6 миллионов. Эмерсон сумел раскрыться на Бенито Вильямарин и даже попал в заявку сборной Бразилии на Копа Америка-2021. Прогресс защитника заставил менеджмент Барселоны оформить второй переход бразильца в стан "блаугранас". Ориентировочная стоимость трансфера – 9 млн в евровалюте.

В прошлом сезоне Эмерсон провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує