Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия подписал контракт с Барселоной на правах свободного агента, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Лапорта анонсировал первые трансферы Барселоны

Соглашение о сотрудничестве 20-летнего испанца и "блаугранас" рассчитано до лета 2026-го. Барса установила клаусулу за молодого таланта 400 млн евро. Эрик является воспитанником каталонского клуба и в 2017-м перебрался в Манчестер Сити за менее чем 2 млн евро.

За команду Гвардиолы Гарсия провел 35 матчей.

Марадона ненавидел Агуэро, или Кто сопровождал кума Месси в Барселону – личная жизнь новой звезды каталонцев