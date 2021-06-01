Барселона объявила о переходе Гарсии – каталонцы установили впечатляющую клаусулу
10:40 - Читати українською
Испанский защитник Эрик Гарсия вернулся на родину.
Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия подписал контракт с Барселоной на правах свободного агента, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
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Соглашение о сотрудничестве 20-летнего испанца и "блаугранас" рассчитано до лета 2026-го. Барса установила клаусулу за молодого таланта 400 млн евро. Эрик является воспитанником каталонского клуба и в 2017-м перебрался в Манчестер Сити за менее чем 2 млн евро.
За команду Гвардиолы Гарсия провел 35 матчей.
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