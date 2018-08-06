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Барселона официально представила Видаля

15:49 102 Читати українською
Барселона официально представила Видаля
Артуро Відаль / ФК Барселона

Испанская Барселона провела презентацию новичка – Артуро Видаля.

Сегодня, 6 августа, в 13:30, Артуро Видаль подписал контракт с Барселоной и официально стал игроком каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба.

Видаль о своем переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась

После формальностей Видаль был представлен на поле стадиона "Камп Ноу", где состоялась фотосессия.

Напомним, Барселона еще несколько дней назад подтвердила договоренность о трансфере Артуро Видаля.

Артуро Відаль: він тролив Мессі, жорстко бухав, називав футболістів Реала мишами, але це – ідеальний трансфер Барселони

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