Барселона официально представила Видаля

Испанская Барселона провела презентацию новичка – Артуро Видаля.

Сегодня, 6 августа, в 13:30, Артуро Видаль подписал контракт с Барселоной и официально стал игроком каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба.

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После формальностей Видаль был представлен на поле стадиона "Камп Ноу", где состоялась фотосессия.

Напомним, Барселона еще несколько дней назад подтвердила договоренность о трансфере Артуро Видаля.

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