toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Видаль о своем переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась

12:31 131 Читати українською
Видаль о своем переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась
Артуро Видаль / фото из соц сетей

Новичок каталонской Барселоны Артуро Видаль прокомментировал свой переход в испанскую команду.

"Я очень счастлив. Уже с нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам вместе с новыми партнерами по команде и надену эту футболку с большой историей.

Это как сон. Моя мечта осуществилась. Надеюсь выиграть много трофеев. Буду оставлять жизнь на поле", – передает слова Видаля Тribuna.com со ссылкой на официальный твиттер Барселоны.

Напомним, недавно Барселона официально подтвердила договоренность о трансфере Артуро Видаля.

Теги
Трансферы Артуро Видаль Артуро Видаль Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
33
мин
Астана
17:00
Динамо Загреб
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук