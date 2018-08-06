Видаль о своем переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась

Новичок каталонской Барселоны Артуро Видаль прокомментировал свой переход в испанскую команду.

"Я очень счастлив. Уже с нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам вместе с новыми партнерами по команде и надену эту футболку с большой историей.

Это как сон. Моя мечта осуществилась. Надеюсь выиграть много трофеев. Буду оставлять жизнь на поле", – передает слова Видаля Тribuna.com со ссылкой на официальный твиттер Барселоны.

Напомним, недавно Барселона официально подтвердила договоренность о трансфере Артуро Видаля.