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Барселона офіційно представила Відаля

15:40 1059 Читать на русском
Барселона офіційно представила Відаля
Артуро Відаль / ФК Барселона

Іспанська Барселона провела презентацію чергового новачка – Артуро Відаля.

Сьогодні, 6 серпня, о 13:30, Артуро Відаль підписав контракт з Барселоною та офіційно став гравцем каталонської команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Відаль про свій перехід у Барселону: Моя мрія здійснилась

Після формальностей Відаль був представлений на полі стадіону Камп Ноу, де відбулась фотосесія.

Нагадаємо, Барселона ще кілька днів тому підтвердила домовленість про трансфер Артуро Відаля. Барселона вже підписала цього літа Клемана Лангле, Артура та Малкома.

Артуро Відаль: він тролив Мессі, жорстко бухав, називав футболістів Реала мишами, але це – ідеальний трансфер Барселони

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