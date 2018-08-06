Барселона офіційно представила Відаля

Іспанська Барселона провела презентацію чергового новачка – Артуро Відаля.

Сьогодні, 6 серпня, о 13:30, Артуро Відаль підписав контракт з Барселоною та офіційно став гравцем каталонської команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після формальностей Відаль був представлений на полі стадіону Камп Ноу, де відбулась фотосесія.

Нагадаємо, Барселона ще кілька днів тому підтвердила домовленість про трансфер Артуро Відаля. Барселона вже підписала цього літа Клемана Лангле, Артура та Малкома.

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