Барселона подписала для своей молодёжной команды немецкого атакующего полузащитника Ноа Дарвиха. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба. Трансфер 16-летнего игрока обошёлся "блаугранас" в 2,5 млн евро.

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Сообщается, что Дарвих подписал контракт до лета 2026 года, в его контракте указана клаусула в размере 1 миллиард евро.

Дарвих – левша, который проявил весь свой талант в молодёжной команде Фрайбурга. Он может сыграть как на позиции вингера, так и на позиции плеймейкера. Немецкий клуб планировал его задействовать с нового сезона в первой команде, но отличное выступление Ноа на молодёжном чемпионате Европы U-17 обратило на себя внимание европейских грандов. Барселона оказалась самой расторопной.

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