Барселона офіційно підписала німецького вундеркінда – клаусула склала 1 мільярд євро
Атакувальний півзахисник Ноа Дарвіх перейшов із Фрайбурга до Барселони.
Барселона підписала для своєї молодіжної команди німецького атакувального півзахисника Ноа Дарвіха. Про це інформує офіційний сайт каталонського клубу. Трансфер 16-річного гравця обійшовся "блаугранас" у 2,5 млн євро.
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Повідомляється, що Дарвіх підписав контракт до літа 2026 року, в його контракті вказана клаусула в розмірі 1 мільярд євро.
Дарвіх – шульга, який продемонстрував весь свій талант у молодіжній команді Фрайбурга. Він може зіграти як на позиції вінгера, так і на позиції плеймейкера. Німецький клуб планував його задіяти з нового сезону в першій команді, але відмінний виступ Ноа на молодіжному чемпіонаті Європи U-17 привернув до себе увагу європейських грандів. Барселона виявилася найспритнішою.
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