Барселона підписала для своєї молодіжної команди німецького атакувального півзахисника Ноа Дарвіха. Про це інформує офіційний сайт каталонського клубу. Трансфер 16-річного гравця обійшовся "блаугранас" у 2,5 млн євро.

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Повідомляється, що Дарвіх підписав контракт до літа 2026 року, в його контракті вказана клаусула в розмірі 1 мільярд євро.

Дарвіх – шульга, який продемонстрував весь свій талант у молодіжній команді Фрайбурга. Він може зіграти як на позиції вінгера, так і на позиції плеймейкера. Німецький клуб планував його задіяти з нового сезону в першій команді, але відмінний виступ Ноа на молодіжному чемпіонаті Європи U-17 привернув до себе увагу європейських грандів. Барселона виявилася найспритнішою.

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