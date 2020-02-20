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Барселона офіційно оголосила про підписання Брейтвейта

12:35 2356 Читать на русском
Барселона офіційно оголосила про підписання Брейтвейта
Мартін Брейтвейт / Твіттер ФК Барселона

Нападник збірної Данії Мартін Брейтвейт став одноклубником Мессі і компанії.

Данський форвард Леганеса Мартін Брейтвейт перейшов у Барселону, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

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Контракт з нападником, представлення якого відбудеться сьогодні, укладено до літа 2024 року. "Блаугранас" виплатили "пепінерос" клаусулу у 18 млн євро і встановили розмір відступних за данця в сумі 300 млн євро.

Нагадаємо, очільники Ла Ліги дозволили Барселоні протягом 15 днів придбати нового нападника у зв'язку з травмами Луїса Суареса і Усмана Дембеле, за умови, що це буде гравець, який виступає в чемпіонаті Іспанії.

До слова, саме Брейтвейт був найкращим бомбардиром Леганеса у сезоні 2019/20 – у 27 матчах він забив вісім голів та віддав один асист. У минулій кампанії данець забивав дещо менше (шість точних ударів), проте отримав славу грози авторитетів, засмутивши Реал, Валенсію, Севілью і Барселону. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

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