Каталонцы на своем официальном сайте сообщили о назначении Деку новым спортивным директором клуба. Экс-звезда подписал контракт с Барселоной на три сезона – до 2026 года.

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Португальский специалист заменил Матеу Алемани, который досрочно покинул свой пост. В пресс-релизе отмечается, что функционер продолжит работать с Деку до окончания трансферного окна, которое закроется 2 сентября. Алемани – создатель нынешнего состава Барселоны. Он привел в команду таких игроков, как Левандовски, Рафинья и Кунде.

Деку выступал в составе каталонцев с 2004 по 2008 годы. Он сыграл за Барселону в 161 матче, в которых забил 20 голов и отдал 45 ассистов.

Напомним, что Матеу Алемани решил продолжить свою карьеру в чемпионате Англии. Он присоединится к Астон Вилле.

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