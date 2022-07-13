Барселона официально договорилась о трансфере Рафиньи
Барселона закрыла трансфер одного из самых ярких игроков английской Премьер-лиги.
Каталонский клуб на своем официальном сайте подтвердил договоренность с Лидсом по поводу вингера Рафиньи.
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Бразилец еще должен пройти медосмотр и подписать документы с Барселоной. Ранее СМИ раскрыли подробности сделки – "кулес" заплатят Лидсу 55 млн евро+10 млн будут предусмотрены бонусами. Челси также хотел подписать Рафинью, но 25-летний вингер мечтал переехать именно на Камп Ноу.
Добавим, что в прошлом сезоне бразилец провел 36 матчей, оформив 11 голов и 3 ассиста.
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