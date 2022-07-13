Барселона закрыла трансфер одного из самых ярких игроков английской Премьер-лиги.

Каталонский клуб на своем официальном сайте подтвердил договоренность с Лидсом по поводу вингера Рафиньи.

Барселона на следующей неделе заработает более 300 млн евро – половину сразу спустят на троих игроков

Бразилец еще должен пройти медосмотр и подписать документы с Барселоной. Ранее СМИ раскрыли подробности сделки – "кулес" заплатят Лидсу 55 млн евро+10 млн будут предусмотрены бонусами. Челси также хотел подписать Рафинью, но 25-летний вингер мечтал переехать именно на Камп Ноу.

Добавим, что в прошлом сезоне бразилец провел 36 матчей, оформив 11 голов и 3 ассиста.

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі