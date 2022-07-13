На следующей неделе каталонский клуб должен закрыть очередное соглашение на сумму 320-330 млн евро, сообщает Sport.es.

Левандовски обойдется Барселоне в 170 млн евро – именитый комментатор раскрыл расходы на трансфер

Ранее Барселона согласилась продать компании Sixth Street 25% своих телевизионных прав. Первый транш уже прошел – 207,5 млн евро за 10% прав на следующие 25 лет. На следующей неделе стороны должны завершить второй – остальные 15% прав перейдут в собственность Sixth Street за 320-330 млн евро.

Барселона быстро находит применение полученным средствам. "Кулес" хотят оформить трансферы Рафиньи (70 млн евро), Левандовски (50 млн) и, наконец, подписать новый 2-летний контракт с Дембеле.

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі