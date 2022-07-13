Барселона закрила трансфер одного з найяскравіших гравців англійської Прем'єр-ліги.

Каталонський клуб на своєму офіційному сайті підтвердив домовленість з Лідсом щодо вінгера Рафіньї.

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Бразилець ще повинен пройти медогляд і підписати документи з Барселоною. Раніше ЗМІ розкрили подробиці угоди – "кулес" заплатять Лідсу 55 млн євро+10 млн будуть передбачені бонусами. Челсі також хотів підписати Рафінью, але 25-річний вінгер мріяв переїхати саме на Камп Ноу.

Додамо, що в минулому сезоні бразилець провів 36 матчів, оформивши 11 голів та 3 асисти.

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