Барселона обогнала Реал по количеству побед в Класико – такого не было 88 лет

Барселона обогнала Реал по количеству побед в Класико / Фото ФК Барселона

Обыграв Реал в матче 26-го тура Ла Лиги Барселона установила историческое достижение.

Барселоне хватило одного гола для выездной победы над Реалом.

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Для каталонского клуба эта победа стала 96-й в истории Класико. Реал побеждал Барсу 95 раз. Чаши весов по этому показателю склонились на сторону "блаугранас" впервые за 88 лет, сообщает Gracenote Live.

Победа в 26-м туре позволила подопечным Вальверде оторваться от Реала в турнирной таблице Примеры на 12 очков.