Барселона отримала неприємні новини після чергового тестування на COVID-19.

Позитивні тести здали ще 3 гравці – Дест, Еззалзулі і Коутінью, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хворі не мають жодних симптомів і вже ізолювались вдома. Загальна кількість інфікованих у складі Барселони досягла десяти, тобто майже вистачає для повної команди. Раніше спалах COVID-19 пережив Реал, але футболісти мадридців доволі швидко перехворіли і поверталися у склад.

Додамо, що свій наступний матч Барселона повинна провести 2 січня, поїхавши в гості до Мальорки.

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