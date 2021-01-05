Барселона столкнулась с проблемами перед перенесенным поединком 2 тура Примеры против Атлетика.

Каталонцы на своем официальном сайте сообщили о положительных тестах на COVID-19 у двух работников тренерского штаба.

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Клуб немедленно принял меры – вся команда будет проверена повторно, а нынешняя утренняя тренировка перенесена. Пресс-конференция перед матчем с Атлетиком также состоится позже. Гостевой поединок против басков запланирован на завтра (6 января).

Добавим, что Барселона в случае победы может выскочить на третье место, которое сейчас занимает Реал Сосьедад.

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